◇東都大学野球第1週第1日中大10−4国学院大（2026年4月7日神宮）中大は先発した3年生右腕・東恩納が7回5安打2失点に抑え、1年春以来2年ぶりの白星を挙げた。2回に2点を失うも、その後は持ち味の制球力を生かしてゼロを並べ「要所、要所でしっかり抑えることができた。（後半は）自分のピッチングがどんどんできてきた。満足することなく積み重ねていきたい」と振り返った。▼国学院大・花田（2回に右中間へリーグ戦初