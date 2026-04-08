◇東都大学野球第1週第1日青学大10−2亜大（2026年4月7日神宮）神宮で開幕し、1回戦3試合が行われた。リーグ史上初の7連覇を狙う青学大は10―2で亜大を下した。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（4年）が8回5安打2失点の力投で、視察した日米15球団にアピールした。中大は国学院大に打ち勝ち、東洋大は1部に昇格した立正大に競り勝った。大学No・1投手が「戦国東都」の歴史に挑戦する。試合前、三塁