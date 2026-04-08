ワインのまち、北海道余市町などで関西電力による風力発電の建設計画が浮上しています。ブドウ農家などは、農業被害の懸念があるとして建設反対を訴えています。余市町にワイナリーを構えている平川敦雄さんです。原料のブドウなどをおよそ２１ヘクタールの畑で栽培しています。ところが、近くに風力発電の鉄塔が立つ計画が浮上しました。（平川敦雄代表）「鉄塔（の建設予定地）はこの送電線の隣