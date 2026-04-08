NY株式7日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均46289.44（-380.44-0.82%） ナスダック21787.39（-208.95-0.95%） CME日経平均先物53305（大証終比：-275-0.52%） 欧州株式7日終値 英FT100 10348.79（-87.50-0.84%） 独DAX 22921.59（-246.49-1.06%） 仏CAC40 7908.74（-53.65-0.67%） 米国債利回り 2年債 3.825（-0.023） 10年債 4.331（0.000） 30年債 4.909（