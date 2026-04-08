陸上女子800メートル日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が7日、都内で練習を公開した。社会人となり初めて開けたピアス姿で汗を流し、5月10日の木南道孝記念（大阪）から始まるシーズンへ仕上がり順調をアピール。世界トップへの足掛かりとして、今季は8月のU20世界選手権（米国）と9月開幕の愛知・名古屋アジア大会のダブル頂点を狙う。厳しいメニューをこなす久保の両耳には、丸いピアスがキラリと光っていた。「ちょっ