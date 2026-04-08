【ウィーン共同】ブルームバーグ通信は7日、ハンガリーのオルバン首相とロシアのプーチン大統領が昨年10月に電話会談した際の内容を報じた。ハンガリー政府が作成した通話記録を入手したという。オルバン氏はプーチン氏への支援を惜しまないと発言しており、ロシア寄りの姿勢が際立つ内容だ。昨年10月17日の電話会談で、オルバン氏はプーチン氏に「役に立てることがあれば何でも手伝う」と伝達。両氏は互いやトランプ米大統領