フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ五輪銀メダリストで、3月の世界選手権で優勝して現役を引退した坂本花織さんが7日、母校の神戸学院大の入学式で登壇した。新入生に向けて「かなえたい夢があれば、親を説得して（笑い）。やりたいことをやりきりましょう」などとエール。今後は指導者の道に進む一方、競技の普及にも意欲的で「より身近にスケートを感じてもらえるよう自分も動いていきたい」と語った。