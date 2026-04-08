俳優の松山ケンイチ（41）が7日に放送されたTBS「バナナサンド」（後7・00）に出演。意外な悩みを告白した。今回は2時間スペシャルで放送され、番組恒例「勝った人だけがごちそう！サイコログルメバトル」が行われた。ゲスト出演した松山だったが、勝負に敗れて残念ながらご褒美グルメの権利を得ることができなかった。バナナマンの設楽統、サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしの3人が食事を堪能する中、松山はMC4人