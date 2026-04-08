ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は7日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優9、10Rとは違って11Rは追い風が弱まった。これも松井には“追い風”。全くスキを与えず、シリーズ1番時計タイのオマケつきで快勝した。ファイナルは1号艇はかつて何度も経験している。最後も慌てず騒がず堂々の押し切りだ。勝てば2009年3月31日の52周年記念以来、5