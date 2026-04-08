【モスクワ共同】ロシアのクレンコフ非常事態相は7日、南部ダゲスタン共和国で3月下旬〜4月上旬に豪雨が続き、洪水が発生した影響で、6人が死亡したと明らかにした。死者には子ども3人が含まれるという。プーチン大統領は7日、対策会議を開催した。大統領府が発表した。プーチン氏は複数の自治体で電力供給が途絶え、橋や道路が損傷しているとして「この状況は継続的に統制下に置く必要がある」と強調した。クレンコフ氏によ