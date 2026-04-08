サッカー日本代表の英国遠征後に欧州組を視察していた森保一監督（57）が7日、帰国した。羽田空港で取材に応じ、直前の右太腿裏負傷で英国遠征を辞退して約1年9カ月ぶりの国際Aマッチ出場が幻に終わったDF冨安健洋（27＝アヤックス）に言及。6月11日開幕のW杯北中米大会期間中に万全の状態に戻るメドが立てば5月発表予定のW杯メンバー26人に選出する方針を示した。長い空白があっても信頼は揺るがない。森保監督は4日のアヤッ