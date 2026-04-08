日本代表は、３月の英国遠征でスコットランドとイングランドにそれぞれ１−０で勝利。北中米ワールドカップに向けて弾みをつけた。４月７日に帰国した森保一監督は、そのW杯に向けたメンバーについて、「大体のところは決まっている」とコメント。今シリーズのスカッドをベースに、続出している怪我人の状態を見て、入れ替えをしていくことになるだろう。ここでは、登録メンバーが前回大会と同じ26人と仮定して、陣容を予想