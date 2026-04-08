お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（52）と日村勇紀（53）が7日に放送されたTBS「バナナサンド」（後7・00）に出演。ラジオ番組での「一人しゃべりの天才」だと称賛する人物を明かした。今回は2時間スペシャルで、番組恒例の「ハモリ我慢ゲーム」を放送。ゲスト出演した俳優の山田裕貴が、自身のラジオ番組での悩みを相談。「基本一人しゃべり。日常を過ごしているとフリートークのネタを見つけるのが難しくて。一人しゃべり