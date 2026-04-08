9日に開幕する男子ゴルフのマスターズ・トーナメントの予選ラウンド組み合わせが7日発表され、松山英樹はメジャー2勝のコリン・モリカワ、ツアー通算5勝のラッセル・ヘンリー（以上米国）と同組となった。第1日は午前10時19分（日本時間午後11時19分）にスタートする。初出場の片岡尚之はマックス・ホーマ（米国）らと午前7時50分（同午後8時50分）にティーオフ。前回大会を制して生涯グランドスラムを達成したロリー・マキロ