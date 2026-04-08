ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利（２９）が、８日から公開される「サトウのごはん」シリーズの新商品「新定番」のＣＭに起用されることが７日、分かった。店頭や屋外広告等にも同時展開される予定。佐藤は「僕、“サトウ”なので、いつかサトウ食品さんとご一緒させていただけたらとずっと思っていました。今までの夢がかないました」と感激。「いっぱい食べて元気であれば何とでもなると思うので、体力をつけながら、幸せになりな