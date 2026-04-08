【モデルプレス＝2026/04/08】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が「サトウのごはん」シリーズの新商品「新定番」のCM「サトウの新定番ばんばん新登場」篇に出演。4月8日から全国で放映され、YouTubeではCM本編のほかメイキング映像も公開された。【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる◆佐藤勝利、ハツラツとした食べっぷり披露「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度