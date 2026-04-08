米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。13年連続15回目出場の21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は7日、東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（28＝ACN）とともにイン9ホールを回った。報道陣に現在の調子を聞かれた松山は「悪くはないと思う」と控えめに答えたが、手応えの残る練習ラウンドになったはずだ。出だしの10番でティーショットをフ