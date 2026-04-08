VIBYが、プロテインブランド『AIZU』のブランドアンバサダーに就任。本日4月8日に配信リリースした1stシングル「Mi*light」を使用したWEB CMが公開される。 （関連：【画像あり】VIBY、プロテインブランド『AIZU』店頭プロモーションのイメージ） VIBYにとって初のブランドアンバサダー就任となる今回は、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗の『A