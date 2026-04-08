堂本光一が7日、東京・日生劇場で自身が主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の公開ゲネプロ＆開幕記念会見に登壇。27年前の初主演のことを回想した。【全身ショット】3年ぶり！ウィリー・ウォンカの衣装を着た堂本光一同作品は2023年に帝国劇場で日本版を初演した。前作も今作も主演としてウィリー・ウォンカ役を務める堂本は会見冒頭で、「3年ぶりという形ではございますけれども、『チャーリーとチョ