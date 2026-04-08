5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）の最新シングル「USOTSUKI」（ウソツキ）が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数0.9万DL（8,771DL）で1位に初登場。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※】1位を獲得した。【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ本作は、BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した