堂本光一が7日、東京・日生劇場で、自身が主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の公開ゲネプロ＆開幕記念会見に登壇。ケガで休演となった小堺一機を心配した。【写真】衣装がかわいい！ハイタッチをする堂本光一＆古正悠希也同公演への出演を予定していた小堺（ジョーじいちゃん役）の代わりに聖司朗が同役を務め、聖司朗に代わりジェリー役は佐渡海斗が務める。堂本は「小堺さんには今はどうかゆっく