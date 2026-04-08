堂本光一が7日、東京・日生劇場で、自身が主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の公開ゲネプロ＆開幕記念会見に登壇。チャーリー・バケット役を務めた子役の瀧上颯太、小金輝久、古正悠希也とほほえましいやりとりを見せた。【写真】ほほえましい！堂本光一＆古正悠希也古正は緊張しながらも「チャーリー役として日生劇場に立てて本当にうれしいです」とあいさつ。小金は堂本から「緊張する？」と聞か