10-FEETの「第ゼロ感」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】10-FEET「第ゼロ感」ミュージックビデオ週間再生数は85万1668回を記録。累積再生数は4億80万7019回。本作は映画『THE FIRST SLAM DUNK』（2022年12月3日公開）のエンディング主題歌として起用されていた。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレ