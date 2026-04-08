◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道《12回戦》同級5位レネ・カリスト（2026年6月6日愛知県国際展示場）IBFフライ級王者の矢吹正道が6月6日に同級5位のレネ・カリストと2度目の防衛戦に臨むことが7日、発表された。名古屋市内で会見し「決まってホッとしている。離れても、くっついても戦えるアグレッシブな選手。次に大きな試合ができるように、結果と内容を求めていきたい」と意気込んだ。昨年12月27日の初