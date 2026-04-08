DOMOTOの堂本光一（47）が7日、東京・日比谷の日生劇場で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の東京公演初日を迎えた。初主演舞台「MASK」以来、27年ぶりとなる日生劇場の舞台。「日生劇場の空気や雰囲気を思い出すかなと思ったんですけど、何も思い出せませんでした」と正直に告白。「（当時）覚えてないくらい目まぐるしかった。この役も目まぐるしいので、余裕もなかったのかな」と苦笑いを浮かべた。出演