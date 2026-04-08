羽田空港国際線エリアの手荷物検査について説明した電子冊子のページ（運営会社提供）空港に響く検査機器の電子音や、免税品店から漂う香水のにおいは刺激が強い―。発達障害や感覚過敏の人にも安心して施設を利用してもらおうと、羽田空港国際線エリアの運営会社が搭乗や出入国の手順を写真付きで解説する電子冊子を作成し、ホームページで公開している。事前に注意点を把握できれば不安解消につながるとしている。冊子は「羽