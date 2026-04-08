8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が出演するサトウのごはんの新CM「サトウの新定番ばんばん新登場」篇が、8日から放映開始する。これに伴い、CMメイキング時のインタビューが公開された。【動画】おいしそうにご飯をほおばる佐藤勝利同CMのテーマは「新定番」。「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ♪」というつい口ずさみたくなるCMソングが流れる中、佐藤がごはんをおいしそうに“ばんばん”ほおばる。■佐藤勝利CMメイキ