J2新潟は7日、新潟・聖籠町のアルビレッジで12日に敵地で行われる高知戦へ向けて練習を再開した。特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は早くも前半の9試合が終了し、8月開幕のリーグ戦を見据えて残り9試合では息の合った連係の構築が不可欠。攻撃の中心を担うFW小野裕二（33）は、チーム力の向上に貢献することを誓った。オフ明けは軽めのメニューが多いが、この日はゴール前の攻防をテーマに約2時間、しっかりと汗を流