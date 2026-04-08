back numberの「HAPPY BIRTHDAY」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算7作目【※1】の累積再生数4億回突破作品となった。【写真】back number「HAPPY BIRTHDAY」ミュージックビデオ週間再生数204万5745回を記録。累積再生数は4億10万9658回。本作は、俳優・深田恭子が主演、横浜流星、永山絢斗、中村倫也が共演したドラマ『初めて恋をした日に読む話』（TBS系／2019年1月期放送）の主題