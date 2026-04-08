３月にプレデビューしたばかりの５人組ボーイズグループ「ＶＩＢＹ（バイビー）」が８日から、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、ＰＰＩＨ）の高校生の今（健康）と未来（夢）を応援するプロテインブランド「ＡＩＺＵ」のブランドアンバサダーに就任したと発表した。ＶＩＢＹにとって同件が初のブランドアンバサダー就任。また、８日からはドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとする