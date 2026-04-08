ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が７日、東京・日生劇場で開幕した主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（２９日まで）の囲み取材を行い、けがで休演中のタレント・小堺一機にエールを送った。本作は、チョコレート工場を訪れる少年チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役で、小堺一機が出演予定だったが、３月末に自宅で転倒したことによる負傷で、急きょ休演となった。光一は「（３月２７〜３１日に行われた）川越の公演