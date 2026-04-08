冷凍食品の株式会社ニチレイフーズは、「本格炒め炒飯」の新テレビＣＭを１１日から順次全国で放映する。２０２４年からブランドの顔を務めている女優の今田美桜が引き続き出演する。また新ＣＭ放映に伴い、「今田美桜×『本格炒め炒飯』２５ 周年キャンペーン」を実施する。０１年に発売を開始し、１０年には累計販売数３億食を突破。１秒に１個以上売れていると言われる人気の冷凍チャーハン。新ＣＭ「２５ 年ずーっと売上Ｎ