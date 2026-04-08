timelesz佐藤勝利（29）が、8日から放送される「サトウのごはん」シリーズの新商品「新定番」のCMに出演する。CMではおいしそうに白米を“ばんばん”ほおばり、「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ♪」というフレーズを口ずさむ。CM起用について、名字が“サトウ”なだけに「いつかサトウ食品さんとご一緒させていただけたらなとずっと思っていたので、念願かなったなと」と喜んだ。