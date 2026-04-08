主な悩み相談窓口自治体は4月から、自殺リスクが高い子どもの情報を集約し、1人ずつ支援策を決める協議会を設置できる。1日に全面施行された、改正自殺対策基本法に基づく仕組み。2025年の小中高生の自殺者数が過去最多となる中、未遂歴があるような子どもを早期に把握し支援を集中させて未然防止を図る。こども家庭庁によると、協議会は学校や児童相談所、警察、民間団体といった関係機関で構成される見通し。医療機関や学校