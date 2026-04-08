BTS、TOMORROW X TOGETHERなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける全員10代の日本人5人組ボーイズグループ、VIBY（バイビー）が、プロテインブランド「AIZU」ブランドアンバサダーに就任したことが8日、明らかになった。VIBYは新プロジェクト「Rii．MJ」から誕生した。キム氏が日本全国を巡って発掘した12人の原石から選ばれた5人で結成。3月にプレデビューした。同ブランドは高校生向けのプロテインブランド。ウェブCMには、8日