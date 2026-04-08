堂本光一（47）が7日、主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（7日から、東京・日生劇場など）開幕記念会見に出席。けがで当面休演する俳優の小堺一機（70）の静養を願った。小堺はチャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役を2023年の初演から演じ、川越でのオープニング公演も出演していたが、3月31日に自宅でけが。3日に休演が発表された。小堺について、主演の堂本は「今はどうかゆっくり休んでいただいて、いつでも戻