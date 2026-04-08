アメリカとイランの停戦に向けた交渉の期限が迫る中、アメリカメディアは、交渉に一定の進展がみられる一方、期限内の合意は難しいとの見方を報じました。ニュースサイトのアクシオスは7日、アメリカ政府高官の話として「ホワイトハウス内の考え方が『実現できるのか』から『今夜8時までに実現できるのか』へと変わった」と伝えました。さらに、関係者の話として「現在の主な課題は、戦闘停止後に再開しないという保証をイラン側が