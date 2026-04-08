中東情勢が一段と緊迫化する中、ニューヨーク原油市場では、原油先物価格が1バレル＝117ドル台まで上昇しました。7日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となるWTIの先物価格が一時、1バレル＝117ドル台まで上昇し、約1カ月ぶりの高値水準となりました。トランプ大統領が「今夜ひとつの文明が滅び、二度と取り戻されることはないだろう」とSNSに投稿するなど、アメリカとイランの交渉をめぐる先行き不透明感が強まった