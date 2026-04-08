NY株式7日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均46494.01（-175.87-0.38%） ナスダック21886.23（-110.11-0.50%） CME日経平均先物53490（大証終比：-90-0.17%） 欧州株式7日終値 英FT100 10348.79（-87.50-0.84%） 独DAX 22921.59（-246.49-1.06%） 仏CAC40 7908.74（-53.65-0.67%） 米国債利回り 2年債 3.839（-0.008） 10年債 4.345（+0.014） 30年債 4.921（