川崎市川崎区のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で、大型クレーンの解体作業中にクレーンの重りが落下し、足場が崩落した事故で、神奈川県警は８日、新たに男性作業員１人の死亡が確認されたと発表した。死者は３人となった。川崎臨港署によると、事故では男性作業員５人が転落した。死亡した３人のうち２人は、千葉市稲毛区の会社員（１９）と千葉市緑区の会社員（２９）。ほかに、１人が行方不明となっている。残る１人は