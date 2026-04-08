[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 13 アンドリー・ルニンDF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルドDF 18 アルバロ・カレーラスDF 22 アントニオ・リュディガーDF 24 ディーン・ハイセンMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルMF 45 Thiago PitarchFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッ