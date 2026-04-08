新しい屋内型施設で展示される予定のレッサーパンダ（野毛山動物園提供）横浜市の繁華街、野毛地区に開園から70年以上の歴史を持つ市立の「野毛山動物園」がある。入園無料で都心からのアクセスも良く、多くの人に親しまれてきた。ただ近年は来園者数が落ち込み、施設の環境整備も課題に。市は来年1月から一時休園して改修を進める考えで、魅力を維持できるか模索が続く。野毛山動物園は遊園地が併設され、1951年4月に開園した