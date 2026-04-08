アメリカのトランプ大統領は、自身が期限とした日本時間のきょう午前9時までに、イランが戦闘終結をめぐる協議で合意をしなければ発電所などへの攻撃を実行すると強調しました。「FOXニュース」は7日、トランプ大統領が取材に対し、自身が設定したイラン全土の発電所や橋への攻撃の期限を過ぎた場合には、「イランがこれまでに経験したことのないような攻撃が行われることになる」と語ったと報じました。こうしたなか、パキスタン