ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が7日（日本時間8日）、オリオールズ戦に開幕11戦目で初めてスタメンを外れた。スタメンが発表されたオーダーの中に村上の名前がなく、開幕11試合目で初めてベンチスタートとなった。一塁にはレニン・ソーサが先発出場する。村上は開幕からメジャーデビューから3試合連発を放つなど、ここまで10試合に出場して4本塁打。だが、打率は.206と厳しい数字となっている。