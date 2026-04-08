京都府南丹市、市立園部小京都府南丹市で行方不明になっている安達結希さん（11）が通う市立園部小で8日、新学期を迎えた。同小は始業式を開催。市教育委員会によると、登校時の見守り態勢を強化し、児童の心のケアにも当たる。京都府警は安達さんの捜索を続けている。府警によると、父親は安達さんを小学校のそばまで車で送り、3月23日午前8時ごろに降ろしたと説明。23日は卒業式で、終了後の午前11時45〜50分ごろ、担任が母