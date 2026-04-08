【ヒューストン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は７日、有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」から撮影された日食の写真を公開した。オリオンに搭乗している飛行士が６日、月の裏側を飛行中に撮影した。手前の月が奥にある太陽を完全に覆い隠した皆既日食で、約５４分間にわたって発生した。太陽の外側に広がる希薄な大気である「コロナ」が、「ハロ」と呼ばれる光の輪を作り、明るく輝いて