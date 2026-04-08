大阪・関西万博で大阪ヘルスケアパビリオンに出展していた理容・美容機器メーカー、タカラベルモント（本社・大阪市中央区）が、万博のレガシーを次世代へ継承するプロジェクトを進めている。タカラベルモントが大阪・関西万博で展開したブースのスタッフユニフォームタカラベルモントがサステナビリティアクションプラン（持続可能性社会実現に向けた行動計画）の第1弾として始めたのは、デザイナー・コシノジュンコさんが手