高市総理の名前を冠した暗号資産「SANAE TOKEN」。総理が改めて関与を否定しました。高市総理の名前を冠した暗号資産「SANAE TOKEN」をめぐっては、これまで高市総理が関与を否定し、発行元も事業の中止を発表しています。ただ、その後、週刊文春が「SANAE TOKEN」の開発関係者が“高市事務所の秘書に、SANAE TOKENが暗号資産であることを全て伝えていた”との証言を報じました。7日、高市総理は…。高市総理