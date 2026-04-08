北中米ワールドカップで日本と対戦するスウェーデン代表のFWグスタフ・ルンドグレンが、6日にアキレス腱を断裂し本戦への出場が絶望的になったと、スウェーデン紙『Aftonbladet』など各メディアが報じた。ルンドグレンはスウェーデン1部リーグのガイスに所属する30歳のウインガー（WG）で、6日に行われたリーグ開幕戦、ユールゴーデン戦の直前のウォーミングアップ中にアクシデントが起きたとのこと。同選手は昨年11月のワールドカ