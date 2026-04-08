きょうの為替市場でユーロドルは堅調に推移し、１．１５ドル台後半に上昇。本日の２１日線が１．１５４０ドル付近に来ているが、その水準を上抜けている。一方、円安の動きもありユーロ円は力強い動きが見られ１８５円台を回復。この水準は２月に上値を拒まれた水準だが、それを突破し１８６円台を試しに行くか注目される。 トランプ大統領が設定した期限が迫る中、イラン情勢は依然として混沌としているが、ユ